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Група людей у вишиванках читає книгу на вулиці.
Диван на коліщатках в темній вітальні

У міському парку франківці декламували Кобзаря

Автор: Lilia
09/03/2025 21:54
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Сьогодні у міському парку мешканці Франківська декламували вірші Великого Кобзаря.

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Пише Правда.іф з посиланням на Руслана Марцінківа.

Сьогодні виповнюється 211 років від дня народження справжнього пророка, символа українського народу Тараса Шевченка.

“Він любив Україну і бачив її вільною у найтемніші часи. Шевченко вчив нас виборювати своє. Його твори – духовний код української нації. Його слова продовжують жити в кожному з нас: “І оживе добра слава, слава України”, – йдеться у дописі мера.

Люди перед статуєю у парку з прапорами України.
Люди у парку навесні
Жінка виступає біля пам'ятника в парку
Жінка читає біля пам'ятника в парку.
Пам'ятник Тарасу Шевченку, промовець на мітингу
Церемонія біля пам'ятника в парку
Люди зібралися на мітинг з українськими прапорами.