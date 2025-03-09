У міському парку франківці декламували Кобзаря

Сьогодні у міському парку мешканці Франківська декламували вірші Великого Кобзаря.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на Руслана Марцінківа.
Сьогодні виповнюється 211 років від дня народження справжнього пророка, символа українського народу Тараса Шевченка.
“Він любив Україну і бачив її вільною у найтемніші часи. Шевченко вчив нас виборювати своє. Його твори – духовний код української нації. Його слова продовжують жити в кожному з нас: “І оживе добра слава, слава України”, – йдеться у дописі мера.