У міському парку франківці декламували Кобзаря

Сьогодні у міському парку мешканці Франківська декламували вірші Великого Кобзаря.

Пише Правда.іф з посиланням на Руслана Марцінківа.

Сьогодні виповнюється 211 років від дня народження справжнього пророка, символа українського народу Тараса Шевченка.

“Він любив Україну і бачив її вільною у найтемніші часи. Шевченко вчив нас виборювати своє. Його твори – духовний код української нації. Його слова продовжують жити в кожному з нас: “І оживе добра слава, слава України”, – йдеться у дописі мера.