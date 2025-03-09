Популярний ансамбль зачарував франківців виконанням творів Кобзаря. ВІДЕО

До 211 річниці від дня народження Тараса Шевченка у одному з супермаркетів Франківська мешканці та гості міста могли спостерігати флешмоб від відомого прикарпатського музичного ансамблю “Гуцулія”.
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Відео оприлюднив на своїй сторінці у Facebook Василь Шеремета, пише Правда.іф.
Івано-Франківський національний академічний Гуцульський ансамбль пісні і танцю “Гуцулія” виконував пісні на слова Кобзаря. Зачарував усіх присутніх своїм співом.