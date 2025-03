Як підлітки з Полтавщини навчалися підприємництва в Карпатах

Учні старших класів Ліцею №10 імені Володимира Короленка Полтавської міської ради та Кременчуцького спортивного ліцею імені Івана Піддубного долучилися до табору з підприємництва та інновацій, що проходив у Кутській громаді на Івано-Франківщині.

Про це птш “Галці” розповіли медіакоординаторка благодійного освітнього проєкту Leave no one behind partnership.“

Освітній інноваційний табір відбувся в межах українсько-тайванського проєкту «Leave no one behind partnership» і став унікальною нагодою для підлітків із Полтавщини та Прикарпаття здобути нові знання, навички та завести знайомства. Кілька днів школярі провели у гірській громаді, пізнавали традиції та локальні промисли, цікавилися культурою краю.

“Ми проводимо уже 21 табір підприємництва та інновацій, – розповіла координаторка проєкту «Leave no one behind partnership» Уляна Пак. – Цей табір особливий, адже у ньому діти із двох областей. У Старокутський ліцей Кутської селищної ради приїхали два десятки підлітків із Полтави та Кременчука”.

Шість команд із трьох шкіл презентували власні ідеї унікального бізнесу. Від послуг до інноваційних розробок. Наприклад, команда ліцею №10 Полтавської міської ради представила ідею виробництва унікального сплаву матеріалів.

“У перший день нам потрібно було створити прототип аксесуара для гаджета. Наша команда придумала чохол з охолоджувальними властивостями, який захищатиме пристрій від перегріву. Пізніше вирішили, що можна розробити охолоджувальні деталі для будь-якої техніки”, – розповідає одинадцятикласниця з Полтави Марія Клепець.

Поки що не винайдено конкретний матеріал, потрібні дослідження, експерименти. За уявленнями юних інноваторів, це могли б бути сплави металів, здатних поглинати тепло.

Наступним завданням від тренерів табору був тур ділових переговорів між командами. Мета – відстояти власну позицію, переконати команди конкурентів та домовитися про взаємовигідне партнерство.

«У комунікації з однолітками діти вчаться відстоювати власні інтереси, йти на компроміс заради певних цілей. Ми знайомимо підлітків з інструментами, які розвивають підприємливість та інноваційність. Дизайн-мислення, навички ведення переговорів потрібні не лише при розробці бізнесу, але й при вирішенні будь-яких життєвих ситуацій», – наголошує тренер, асистент кафедри прикладної економіки та бізнесу факультету прикладних наук УКУ Максим Коляда.

За умовами освітнього благодійного проєкту, після успішних презентацій команди трьох шкіл отримали сертифікати на комп’ютерну техніку для кабінетів інформатики. Заступниця директора з виховної роботи Кременчуцького спортивного ліцею ім. Івана Піддубного, Полтавської обласної ради Вікторія Сайко зазначила, що нова техніка дуже потрібна і це також мотивація участі ліцеїстів у проєкті.

Вікторія Замула, вчителька інформатики та технологій Ліцею №10 ім. В.Г.Короленка Полтавської міської ради торік стала лауреаткою обласного конкурсу «Учитель року». Вона використовує інтерактивні методи навчання та заохочує колег застосовувати в освітньому процесі технології.

“У мене на уроках діти одразу сканують QR-код, переходять за лінком, складають пазли. І вже, виходячи з цього складеного пазла,дізнаються теми проєкту, уроку”, – Вікторія рекомендує щоразу давати дітям корисні лінки, сторінки, за якими вони швидко знайдуть більше корисної інформації.

На її думку, учнів слід ретельно навчати працювати зі штучним інтелектом. Колектив вчителів постійно шукає можливості, щоб залучити кошти для модернізації закладу освіти, в якому зараз навчаються 860 учнів. Минулого року подали заявку на участь у благодійному проєкті «Leave no one behind partnership» і скоро зможуть обміняти сертифікат на комплект сучасних ноутбуків.

Проєкт «Leave no one behind partnership» реалізує ГО «Всеукраїнський демократичний форум» за підтримки Тайваню та за сприяння народного депутата Миколи Княжицького. В межах ініціативи навчальні табори пройшли в Івано-Франківській та Львівській областях, а 69 шкіл-учасниць отримують сучасне технічне обладнання від тайванської компанії «Acer». Загалом проєкт охопить сотню закладів освіти із трьох областей.