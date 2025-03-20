В Угринові з ліфта багатоповерхівки визволили маму з дітьми. ФОТО

Сьогодні ліфті багатоповерхівки у селі Угрині застрягла жінка з двома дітьми – двох місяців та восьми років.
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Рятувальники за допомогою спеціального обладнання відчинили двері та допомогли мамі з дітьми вийти з ліфта, повідомили в ДСНС.
Пам’ятайте основні правила, яких слід дотримуватися, якщо застрягли у ліфті:
- Заспокойтеся і не панікуйте.
- Не натискайте на всі кнопки поспіль, не стрибайте в ліфті й не намагайтеся відчинити двері кабіни самостійно.
- Скористайтеся кнопкою виклику диспетчера чи зателефонуйте до аварійно-ліфтової служби
- Якщо при собі немає телефону або відсутній мобільний зв’язок, намагайтесь покликати на допомогу інших мешканців будинку, аби вони викликали відповідну службу.