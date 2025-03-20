ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
В Угринові з ліфта багатоповерхівки визволили маму з дітьми. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Угринові з ліфта багатоповерхівки визволили маму з дітьми. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
20/03/2025 16:44
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні ліфті багатоповерхівки у селі Угрині застрягла жінка з двома дітьми – двох місяців та восьми років.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання відчинили двері та допомогли мамі з дітьми вийти з ліфта, повідомили в ДСНС.

Рятувальник допомагає людині у ліфті.

Пам’ятайте основні правила, яких слід дотримуватися, якщо застрягли у ліфті:

  • Заспокойтеся і не панікуйте.
  • Не натискайте на всі кнопки поспіль, не стрибайте в ліфті й не намагайтеся відчинити двері кабіни самостійно.
  • Скористайтеся кнопкою виклику диспетчера чи зателефонуйте до аварійно-ліфтової служби
  • Якщо при собі немає телефону або відсутній мобільний зв’язок, намагайтесь покликати на допомогу інших мешканців будинку, аби вони викликали відповідну службу.