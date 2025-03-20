Другий етап перерахунку пенсій з 1 квітня: кого стосується і на скільки зростуть виплати

Після березневої індексації пенсій, у квітні в Україні відбудеться другий етап перерахунку пенсій.

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Цього разу на підвищення можуть розраховувати пенсіонери, які продовжують працювати, хоча й не всі, пояснюють в Пенсійному фонді.

У кого зростуть пенсії в квітні

Пенсії перерахують тим пенсіонерам, які станом на 1 березня 2025 року мають 24 місяці додаткового стажу після виходу на пенсію. Також на перерахунок можуть очікувати ті, хто має менше 24-х місяців стажу, проте від дати призначення або останнього перегляду виплат пройшло більше двох років.

Загалом в Україні, за даними Міністерства соціальної політики, є 2,8 млн працюючих пенсіонерів, середня пенсія яких становить 6,3 тис. грн. Проте перерахунок торкнеться лише 629 тис. з них.

Як відбуватиметься перерахунок

Якщо ппісля виходу на пенсію пенсіонер здобув ще 24 місяці страхового стажу, цей стаж використають для перерахунку.

Під час нового нарахування можуть використовувати заробіток, що брали до уваги під час призначення пенсії, або ж заробіток, що людина отримувала на роботі вже після призначення пенсії. Це залежить від доцільності.

Якщо ж 24-х місяців стажу немає, але від останнього перегляду чи призначення виплат пройшло понад два роки, то для обрахунку братимуть зарплату, враховану під час призначення пенсії.

У випадку, якщо станом на 1 березня в людини ще не минуло два роки від останнього перерахунку або призначення пенсії, їй доведеться почекати на наступний перегляд суми виплат працюючим пенсіонерам.

Також на підвищення не можуть розраховувати працюючі пенсіонери, яким пенсія призначена за вислугу років за законом «Про пенсійне забезпечення», і ті, кому немає 60-ти років.

Коли працюючі пенсіонери отримають збільшені виплати

Хоча дата проведення перерахунку – 1 квітня 2025 року, на виплати доведеться почекати. У державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування має надійти інформація про сплату єдиного внеску за перший квартал 2025 року, а термін подання звітності по цьому – до 10 травня.

Тобто збільшену пенсію працюючі пенсіонери зможуть отримати орієнтовно з червня – буде нарахована вся сума доплат, починаючи з 1 квітня.

Додамо, що працюючим пенсіонерам, які відповідають критеріям перегляду суми виплат не потрібно додатково звертатися в Пенсійний фонд – перерахунок відбудеться автоматично.