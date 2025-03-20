У віці 92 років помер перший прем’єр-міністр України Вітольд Фокін.

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Про це повідомила його онука Марія Фокіна, пише Правда.

Вітольд Фокін був одним із підписантів Біловезької угоди про ліквідацію СРСР. З 24 серпня 1991 року він став прем’єр-міністром України, до того був прем’єр-міністром УРСР.

Після відставки з посади прем’єр-міністра України 1 жовтня 1992 року, Вітольд Фокін обіймав посаду наукового співробітника Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України.

У 2020 році Вітольд Фокін став заступником глави української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на сході України, яку з липня 2020 року очолював Леонід Кравчук.

На цій посаді запам’ятався тим, що спробував легалізувати російські терористичні угруповання, які діяли на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областях. Також він повідомляв, що “не бачить участі Росії у конфлікті на Донбасі”. Вітольда Фокіна за ці слова внесли до бази “Миротворець”. 30 вересня 2020 року президент Володимир Зеленський вивів Вітольда Фокіна з української делегації у ТКГ.

27 березня 2022 року, під час повномасштабного вторгнення рф, одна з російських ракет влучила в будинок Фокіна. Сам Фокін не постраждав, тому що був на той момент у Молдові.