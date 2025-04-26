Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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26 квітня – День Чорнобильської трагедії. Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф

– 110 років від дня народження Віталія Смоляка (1915-1982), українського режисера і актора, який в 1947-55 і 1968-75 рр. працював в Івано-Франківському обласному музично-драматичному театрі. Його ім’я носить обласна премія в галузі театрального мистецтва

– 110 років від дня народження Зенона Городиського (1915-2002), громадського діяча української діаспори у США, доктора права, уродженця с. Семаківці Коломийського району (нині Матеївецької територіальної громади Коломийського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.