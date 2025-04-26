Сьогодні на Надвірнянщину прибуде скорботний кортеж із тілом бойового медика Володимира Пасічника

Делятинська селищна територіальна громада знову у скорботі через втрату відважного захисника української землі – Володимира Пасічника, про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Делятинську територіальну громаду

Герой з Делятина, який з вересня 2024 року вважався зниклим безвісти, після проведення експертизи ДНК, на превеликий жаль, виявився серед загиблих.

“Бойовий медик третього стрілецького взводу другої стрілецької роти, штаб-сержант Пасічник Володимир Олексійович, 1994 р.н. загинув внаслідок артилерійського обстрілу 26 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями російських загарбників в районі населеного пункту Дорожнянка Пологівського району Запорізької області”, – йдеться у дописі. Зустріч скорботного кортежу У суботу, 26 квітня, в суботу очікують прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого військовослужбовця з Делятина Володимира Пасічника.

Скорботний кортеж прибуде в селище Делятин орієнтовно між 11.00 та 12.00 годинами.

Маршрут: Центр Делятина -Делятин (Авіаційна).

Тіло Воїна перебуватиме в клубі по вулиці Авіаційна, де відбуватиметься прощання з Героєм.

Читання Псалтиру розпочнеться о 17 годині в суботу, 26 квітня.

Похорон розпочнеться о 13.00 год в неділю, 27 квітня.

Поховають Володимира Пасічника на кладовищі на Площі в Делятині.