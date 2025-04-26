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Понад рік вважався зниклим без вісти: сьогодні на Богородчанщину прибуде скорботний кортеж із тілом Ярослава Капущака
Диван на коліщатках в темній вітальні

Понад рік вважався зниклим без вісти: сьогодні на Богородчанщину прибуде скорботний кортеж із тілом “едельвейса” Ярослава Капущака

Автор: Ігор Василик
26/04/2025 09:41
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Позавчора, 24 квітня 2025 року, стало відомо, що на фронті загинув військовослужбовець Ярослав Капущак з села Грабовець Богородчанської громади.

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Захисник 14 місяців вважався зниклим безвісти.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, з посиланням на голову громади Ростислав Заремба.

У рідне село Грабовець повертається на щиті старший сержант 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” Ярослав Капущак. Боєць зник безвісти 15 лютого 2024 року під час штурмових дій біля села Берестове на Донеччині. Йому було 44 роки, йдеться у дописі голови громади Ростислава Заремби.

Тіло полеглого героя вдалося ідентифікувати лише через понад рік після загибелі – за допомогою ДНК-експертизи.

У суботу, 26 квітня о 12.00 годині на Алеї Героїв у Богородчанах відбудеться почесна зустріч та панахида за нашим полеглим воїном, старшим сержантом 10-ї ОГШБ «Едельвейс» Ярославом Капущаком. Опісля траурний кортеж направиться до рідного села Грабовець.

Прошу всіх прийти і гідно вшанувати подвиг і памʼять нашого захисника!

Слава Україні!

Героям слава!

Солдат у військовій формі на вулиці
Ярослав Капущак