У Ямницькій ОТГ оголошено триденну жалобу за полеглим героєм Олександром Горецьким

У Ямницькій територіальній громаді оголосили триденну жалобу з 26 по 28 квітня через загибель захисника Олександра Горецького, уродженця села Ямниця.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Ямницьку сільську раду.
Відповідно до розпорядження голови Ямницької сільської ради, у дні жалоби на території громади буде приспущено Державний Прапор України на будинках і спорудах сільської ради та на підпорядкованих підприємствах, установах і організаціях.
Олександр Горецький був уродженцем села Ямниця та віддав своє життя, захищаючи Україну.