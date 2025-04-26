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У Ямницькій ОТГ оголошено триденну жалобу за полеглим героєм Олександром Горецьким
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Ямницькій ОТГ оголошено триденну жалобу за полеглим героєм Олександром Горецьким

Автор: Ігор Василик
26/04/2025 10:04
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У Ямницькій територіальній громаді оголосили триденну жалобу з 26 по 28 квітня через загибель захисника Олександра Горецького, уродженця села Ямниця.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Ямницьку сільську раду.

Відповідно до розпорядження голови Ямницької сільської ради, у дні жалоби на території громади буде приспущено Державний Прапор України на будинках і спорудах сільської ради та на підпорядкованих підприємствах, установах і організаціях.

 Олександр Горецький був уродженцем села Ямниця та віддав своє життя, захищаючи Україну.

Про привезення тіла полеглого героя, церемонію прощання та чин похорону буде повідомлено додатково.