У Ямницькій ОТГ оголошено триденну жалобу за полеглим героєм Олександром Горецьким

У Ямницькій територіальній громаді оголосили триденну жалобу з 26 по 28 квітня через загибель захисника Олександра Горецького, уродженця села Ямниця.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Ямницьку сільську раду.

Відповідно до розпорядження голови Ямницької сільської ради, у дні жалоби на території громади буде приспущено Державний Прапор України на будинках і спорудах сільської ради та на підпорядкованих підприємствах, установах і організаціях.

Олександр Горецький був уродженцем села Ямниця та віддав своє життя, захищаючи Україну.

Про привезення тіла полеглого героя, церемонію прощання та чин похорону буде повідомлено додатково.