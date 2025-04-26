Сьогодні до Коломиї прибуде скорботний кортеж із тілом захисника Олексія Розвадовського

У неділю, 27 квітня 2025 року, у місті Коломиї поховають 51-річного військового Олексія Розвадовського.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Коломийської територіальної громади Богдан Станіславський, пише Правда.

Військовослужбовець був командиром відділення дозиметричного контролю 203 навчальної авіаційної бригади імені Владислава Рикова.

Олексій Розвадовський помер 25 квітня 2025 року.

26 квітня орієнтовно о 12:00 годині у місті Коломиї зустрінуть скорботний кортеж з тілом Олексія Розвадовського.

О 18:00 годині, у церкві священномученика Йосафата відбудеться парастас.

У цьому ж храмі 27 квітня о 13:00 годині почнеться панахида. Поховають бійця на Коломийському кладовищі.