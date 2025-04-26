У неділю на Коломийщину прибуде скорботний кортеж із тілом героя Михайла Піварчука

У понеділок, 21 квітня 2025 року, перебуваючи на лікуванні після важкого бойового поранення, відійшов у вічність військовослужбовець, солдат Михайло ПІВАРЧУК — житель Отинійської селищної територіальної громади.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Отинійської громади, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Він був бійцем 47-ї бригади”Маґура”

Михайло Піварчук, 1993 року народження, ніс службу у військовій частині А4699. Отримавши поранення під час виконання бойового завдання, він мужньо боровся за життя, однак, попри зусилля лікарів, помер перебуваючи у лікарні.

Отинійська селищна територіальна громада повідомляє, що завтра, 27 квітня 2025 року, о 12:30 (зі сторони м. Коломия) на центральній площі селища Отинія відбудеться прощання із померлим Захисником — Михайлом ПІВАРЧУКОМ, жителем селища Отинія.

Після прощання тіло Героя буде доставлено до рідного дому в селищі Отинія.