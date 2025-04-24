Позивний “Горець”: на фронті загинув боєць 102-ї прикарпатської бригади ТРО Олександр Горецький

Загинув пластун з Ямниці Івано-Франківського району Олександр Горецький. Пластове псевдо «Буревісник», військовий позивний «Горець».
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Пише Правда.іф з посиланням на Пласт – український скаутинг
“Орієнтовно з 1993 р. пластун гуртка «Горицвіти» (виховник ст.пл. скоб Андрій Чемеринський, СМ) 35 куреня ім. Юстина Гірняка в приміському селі Ямниця, де мешкав з дитинства. Активний в пластових заходах, мандрівках та вишколах. Учасник окружного табору «Скобине гніздо» (серпень, 1995 р.). Склав пластову присягу. Активно пластував до 1996 р.
Згодом постійно помагав пластунам, зокрема з транспортуванням під час таборів 56 куреня ім. М. Рудницької”, – йдеться у дописі.
Навчався у Ямницькій школі, відтак закінчив Івано-Франківське вище професійне технічне училище № 21 за спеціальністю ковальства та газоелектрозварника.
Короткий час працював газоелектрозварником у Івано-Франківському цементно-шиферному комбінаті. Відбув строкову військову службу у м. Бердичів на Житомирщині.
Після одруження спільно з сім’єю мешкав у Івано-Франківську.
Працював водієм далекобійником в Європі.
З початком російського вторгнення в Україну зголосився до війська.
Старший сержант. Командир відділення технічного обслуговування автомобільної техніки взводу матеріально-технічного забезпечення в 78 окремому батальйоні 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського. Виконував бойові завдання на фронті в Запорізькій області поблизу м. Гуляйполя.
16 квітня 2025 р. в Запорізькій області під час нещасного випадку отримав чисельні травми та рани. Доставлений до військового госпіталю м. Дніпро, де помер вранці 24 квітня.
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