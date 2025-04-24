Позивний “Горець”: на фронті загинув боєць 102-ї прикарпатської бригади ТРО Олександр Горецький

Загинув пластун з Ямниці Івано-Франківського району Олександр Горецький. Пластове псевдо «Буревісник», військовий позивний «Горець».

Пише Правда.іф з посиланням на Пласт – український скаутинг

“Орієнтовно з 1993 р. пластун гуртка «Горицвіти» (виховник ст.пл. скоб Андрій Чемеринський, СМ) 35 куреня ім. Юстина Гірняка в приміському селі Ямниця, де мешкав з дитинства. Активний в пластових заходах, мандрівках та вишколах. Учасник окружного табору «Скобине гніздо» (серпень, 1995 р.). Склав пластову присягу. Активно пластував до 1996 р.

Згодом постійно помагав пластунам, зокрема з транспортуванням під час таборів 56 куреня ім. М. Рудницької”, – йдеться у дописі.