Мешканку Бурштина засудили за систематичні крадіжки з “Аврори”

Нещодавно Галицький районний суд виніс вирок жительці Бурштина за вчинення крадіжок під час воєнного стану.

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Як йдеться в матеріалах справи, обвинувачена 28 грудня 2024 року близько 14 години 30 хвилин разом з донькою та сестрою перебувала в Бурштині у магазині «Аврора». Жінка вирішила за частину придбаних товарів оплатити, а за частину – ні. Вона хотіла перевірити, чи можна робити аналогічні дії надалі, у такий спосіб облаштувавши свій побут. Відтак обвинувачена з бажаними товарами пішла на касу самообслуговування, пише ГК

«Пробиваючи їх, вона непомітно, імітуючи ідентифікацію окремих видів речей для здійснення подальшої оплати, насправді не ідентифікувала частину вибраних нею товарно-матеріальних цінностей», – зазначають в рішенні суду.

Так, жінка викрала товарів на суму 607 грн. Зрозумівши, що ніхто нічого не помітив, обвинувачена у період з 31 січня до 13 лютого 2025 року ще декілька разів вчиняла аналогічні крадіжки. Загалом вона викрала з «Аврори» товарів на суму 8768 гривень.

Дослідивши усі матеріали справи, суд визнав обвинувачену винною у вчиненні кримінальних правопорушень та призначив 5 років позбавлення волі. Однак реальний термін покарання змінили на 1 рік умовного.