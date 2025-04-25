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За минулу добу окупанти втратили майже 1200 орків, більше 70 артсистем, та 3 засоби ППО
Диван на коліщатках в темній вітальні

За минулу добу окупанти втратили майже 1200 орків, більше 70 артсистем, та 3 засоби ППО

Автор: Ігор Василик
25/04/2025 07:48
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 25.04.25

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  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 946500 (+1170) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10703 (+9) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22315 (+3) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 26895 (+72) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1372 (+3) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1144 (+3) од,
  • літаків / aircraft – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 33779 (+119),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3196 (+48),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 45906 (+151) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3860 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!

Статистика втрат противника, квітень 2025, Україна