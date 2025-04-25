У родичів померлого екскерівника Держекоінспекції Карпатського округу, хочуть конфіскувати незаконне майно на 20 мільйонів гривень

У померлого колишнього керівника Держекоінспекції Карпатського округу франківця Миколи Ладовського, проти якого вело слідство ДБР, хочуть конфіскувати майно на 20 мільйонів гривень.

Про це повідомляє сайт новин “Галка” з посиланням на ДБР.

Близько 20 мільйонів гривень – саме стільки, за даними ДБР та НАЗК, колишній керівник Державної екологічної інспекції Карпатського округу Микола Ладовський набув незаконно. У власності або користуванні родичів посадовця та третіх осіб виявили три квартири, нежитлове приміщення в Івано-Франківську та два автомобілі преміумкласу – Volkswagen Touareg 2021 року та Mercedes AMG G63 2023 року.

Матеріали провадження про незаконне збагачення передали до суду, однак під час її розгляду фігурант помер, і провадження закрили. Попри це, ДБР ініціювало процес цивільної конфіскації майна. Зібрані докази стали підставою для подання відповідного позову Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Наразі Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно для забезпечення позову. Очікується остаточне рішення суду щодо передачі активів у дохід держави.

Як повідомляли ЗМІ, Микола Ладовський раптово помер 21 березня 2025 року.