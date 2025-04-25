У Франківську лікарі провели інноваційну травматологічну операцію 20-річному юнакові

Новий досвід у травматології отримали лікарі КНП «Міська клінічна лікарня номер 1 ІФМР».

Разом із колегами вони провели інноваційну операцію юнакові (20 років), який травмував передпліччя, впавши з велосипеда, пише МІСТО.

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Діагноз:

Закритий поперечний перелом обох кісток правого передпліччя.

Метод:

Малоінвазивний БІОС — інтрамедулярний остеосинтез через розрізи лише по 2 см (замість класичних 15 см!).

Результат: мінімальна травматизація, швидке відновлення, пацієнт виписаний на 3-й день.

Реабілітація:

М’яко-тканинна пов’язка на 2–4 тижні, контрольний рентген — через місяць.