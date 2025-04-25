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“Слідами Галицької трансверсальної залізниці”: на Франківщині відбудеться благодійний трейл для підтримки ЗСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Оксана Марушкевич
25/04/2025 08:26
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Вже 3 травня відбудеться сьомий традиційний благодійний спортивно-просвітницький легкоатлетичного забіг “Слідами Галицької трансверсальної залізниці”( GTR trail OSTBAHN Галицька Трансверсальна Залізниця). Такий трейл має на меті привернути увагу до ветеранського спорту та патріотичного виховання молоді. А кошти, отримані із реєстрації учасників, будуть спрямовані на придбання автомобіля для 102 бригади ТрО.

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Пише Правда.іф з місця події.

Пробіг стартує з передмістя Івано-Франківська, з села Хриплин вул. Пресмашівська 6А , проходить Тисменицькою, Тлумацькою громадами та фінішує у Нижневі Тлумацької громади на Дністрі.

“Цьогоріч на заході, окрім спортивних змагань, для молоді проводитимуть заняття з військово-патріотичної підготовки: військовослужбовці ССО навчатимуть тактико-спеціальній підготовці та мінно-вибуховій справі”, – розповідає організатор та координатор забігу Дмитро Романишин.

Троє людей поруч із мікрофонами на стадіоні.

Буде декілька дистанцій:

  • для дорослих: 34км, 16км, 9км, та благодійна дистанція пам’яті Романа Вірастюка – 3км;
  • для дітей: 1 км(16-18 років), 800м(14-16 років), 500 м(10-14 років).

Реєстрація дорослих відбуватиметься за донат вартістю 700 гривень, участь дітей, ветеранів та військовослужбовців – безкоштовна.

Наразі вже зареєструвалось 58 дорослих учасників та 28 дітей.

Окрім цього, за словами організатора пробігу, підготують звернення до Кабінету Міністрів щодо відновлення залізничного сполучення між Івано-Франківськом та Тернополем.

Другий рік поспіль підтримує як офіційний партнер спортивно-просвітницький легкоатлетичного забіг Івано-Франківський національнийтехнічний університету нафти і газу.

“Завдяки трейлу, піднімаються важливі суспільні питання. Це здоров’я нашої молоді та її патріотичне виховання. Вагомою в цьому аспекті є спільна комунікація зі спортивними організаціями міста, котрі підтримують такі проєкти. А також відродження історично необхідного для європейської інтергації та західного регіону зокрема сполучення залізниці між Івано-Франківськом та Тернополем”, – зазначає ректор університету Ігор Чудик.

Пресконференція на стадіоні в сонячний день

Громадська організація “Захист Держави” долучилася до благодійного заходу і виступає його генеральним партнером.

Пресконференція двох людей на спортивному майданчику

“Основним напрямком діяльності нашої громадської організації є ветерани, військові, волонтери. Тому вирішили підтримати трейл і взяти на себе основні видатки його організації. Оскільки такий проєкт важливий як для патріотичного виховання дітей, так і для психологічної реабілітації військових та ветеранів. Ми радо долучаємося до всіх заходів, котрі стосуються військових задля того, щоб вони відчували цю підтримку”, – розповідає голова ГО “Захист Держави” Оксана Криницька.

За її словами, ветерани та військові проведуть для дітей цікаві майстер-класи та активності.

Пробіг на честь коледжу фізичного виховання.

Велопробіг також отримав підтримку від небайдужих партнерів:

Правда.іф., Версії, Івано-Франківська міська рада, Дім Воїна, ЇDLO, ФізіоФіт, Gorgany, Фабрика кави, СПЦ Каменяр, Спорт для всіх, Івано-Франківський коледж фізичного виховання, Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківсткої міської ради, Федерація легкої атлетики Івано-Франківської області, IF MISKBUD, LEX Consulting, Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Тлумацька міська рада, «Опілля», Сомбра, Спорт для Всіх, Карпати Колор.

Реєстрація і всі деталі тут: https://vsiprobihy.org/race/2244

Пресконференція на стадіоні з семи людьми
Чоловіки обговорюють на стадіоні під час дня
Четверо чоловіків біля мікрофонів на стадіоні
Пресконференція на стадіоні, люди на біговій доріжці.
Четверо людей на пресконференції на стадіоні
Четверо чоловіків на спортивній доріжці, пресконференція.
Четверо чоловіків на біговій доріжці стадіону.
Група операторів на стадіоні з камерами.

Фото Богдана Савлюка