“Слідами Галицької трансверсальної залізниці”: на Франківщині відбудеться благодійний трейл для підтримки ЗСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вже 3 травня відбудеться сьомий традиційний благодійний спортивно-просвітницький легкоатлетичного забіг “Слідами Галицької трансверсальної залізниці”( GTR trail OSTBAHN Галицька Трансверсальна Залізниця). Такий трейл має на меті привернути увагу до ветеранського спорту та патріотичного виховання молоді. А кошти, отримані із реєстрації учасників, будуть спрямовані на придбання автомобіля для 102 бригади ТрО.

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Пише Правда.іф з місця події.

Пробіг стартує з передмістя Івано-Франківська, з села Хриплин вул. Пресмашівська 6А , проходить Тисменицькою, Тлумацькою громадами та фінішує у Нижневі Тлумацької громади на Дністрі.

“Цьогоріч на заході, окрім спортивних змагань, для молоді проводитимуть заняття з військово-патріотичної підготовки: військовослужбовці ССО навчатимуть тактико-спеціальній підготовці та мінно-вибуховій справі”, – розповідає організатор та координатор забігу Дмитро Романишин.

Буде декілька дистанцій:

для дорослих: 34км, 16км, 9км, та благодійна дистанція пам’яті Романа Вірастюка – 3км;

для дітей: 1 км(16-18 років), 800м(14-16 років), 500 м(10-14 років).

Реєстрація дорослих відбуватиметься за донат вартістю 700 гривень, участь дітей, ветеранів та військовослужбовців – безкоштовна.

Наразі вже зареєструвалось 58 дорослих учасників та 28 дітей.

Окрім цього, за словами організатора пробігу, підготують звернення до Кабінету Міністрів щодо відновлення залізничного сполучення між Івано-Франківськом та Тернополем.

Другий рік поспіль підтримує як офіційний партнер спортивно-просвітницький легкоатлетичного забіг Івано-Франківський національнийтехнічний університету нафти і газу.

“Завдяки трейлу, піднімаються важливі суспільні питання. Це здоров’я нашої молоді та її патріотичне виховання. Вагомою в цьому аспекті є спільна комунікація зі спортивними організаціями міста, котрі підтримують такі проєкти. А також відродження історично необхідного для європейської інтергації та західного регіону зокрема сполучення залізниці між Івано-Франківськом та Тернополем”, – зазначає ректор університету Ігор Чудик.

Громадська організація “Захист Держави” долучилася до благодійного заходу і виступає його генеральним партнером.

“Основним напрямком діяльності нашої громадської організації є ветерани, військові, волонтери. Тому вирішили підтримати трейл і взяти на себе основні видатки його організації. Оскільки такий проєкт важливий як для патріотичного виховання дітей, так і для психологічної реабілітації військових та ветеранів. Ми радо долучаємося до всіх заходів, котрі стосуються військових задля того, щоб вони відчували цю підтримку”, – розповідає голова ГО “Захист Держави” Оксана Криницька. За її словами, ветерани та військові проведуть для дітей цікаві майстер-класи та активності.

Велопробіг також отримав підтримку від небайдужих партнерів:

Правда.іф., Версії, Івано-Франківська міська рада, Дім Воїна, ЇDLO, ФізіоФіт, Gorgany, Фабрика кави, СПЦ Каменяр, Спорт для всіх, Івано-Франківський коледж фізичного виховання, Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківсткої міської ради, Федерація легкої атлетики Івано-Франківської області, IF MISKBUD, LEX Consulting, Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Тлумацька міська рада, «Опілля», Сомбра, Спорт для Всіх, Карпати Колор.

Реєстрація і всі деталі тут: https://vsiprobihy.org/race/2244

Фото Богдана Савлюка