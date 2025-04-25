У передмісті Франківська запрацював Центр життєстійкості

В четвер, у селі Загвіздя офіційно розпочав роботу Центр життєстійкості.

Робота Центру життєстійкості спрямована на підтримку та зміцнення ментального здоров’я українців, повідомляють у пресслужбі Івано-Франківської ОВА.

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Фахівці Центру надаватимуть соціальні послуги та психологічну підтримку задля зниження загального рівня стресу, тривожності жителів громади, формуванням навичок першої психологічної допомоги близьким (особливо дітям та старшим членам родини), навчання стресостійкості, попередження психологічної травматизації.

А також правничу, консультаційну підтримку, психосоціальний супровід ветеранів, членів їхніх родин, родин загиблих та зниклих безвісти захисниць і захисників.

До створення Центру разом із Загвіздянською територіальною громадою долучилася благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ», яка перемогла у конкурсі для надавачів соціальних послуг в межах Програми життєстійкості Міністерства соціальної політики України, у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», ініційованої Першою леді Оленою Зеленською.

Центр життєстійкості облаштований у приміщенні Загвіздянської сільської ради за адресою: вул. Липова-Осада, 22.

Гаряча лінія з психологічної підтримки: 067 27 69 445

Гаряча лінія з кризових питань: 067 27 69 416, 067 27 69 441

Графік роботи: понеділок-п’ятниця, з 9:00 до 18:00