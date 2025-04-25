Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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25 квітня – 120 років від дня народження Дарії Столярчук (Ярославської) (1905-1982), письменниці, журналістки української діаспори США, уродженки м. Івано-Франківська.
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.