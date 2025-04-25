Понад півроку вважався зниклим без вісти: на війні загинув військовий медик з Прикарпаття Володимир Пасічник

Сумні новини продовжують надходити з фронту до Івано-Франківської області. Цього разу гірку звістку отримала Делятинська територіальна громада, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
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Делятинська громада у скорботі
Гірка звістка знову в нашій громаді – надійшло сповіщення про загиблого військовослужбовця з Делятина…, – йдеться у повідомлені на сторінці громади.
Воїн з Делятин, який з вересня 2024 року вважався зниклим безвісти, після проведення експертизи, на превеликий жаль, виявився серед загиблих.
Героєві було 30 років
Бойовий медик третього стрілецького взводу другої стрілецької роти, штаб-сержант Пасічник Володимир Олексійович, 1994 р.н. загинув внаслідок артилерійського обстрілу 26 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями російських загарбників в районі населеного пункту Дорожнянка Пологівського району Запорізької області.
Висловлюємо щирі співчуття та низько вклоняємося рідним і близьким Володимира… Хай Господь допоможе вам гідно пережити гірку втрату від загибелі рідної людини! Вічна і світла пам’ять! Герої не вмирають!, йдеться у повідомлені
Про прибуття скорботного кортежу, дату і час похорону повідомимо додатково, слідкуйте за новинами.