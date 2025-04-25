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Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода на Івано-Франківщині 25 квітня

Автор: Оксана Марушкевич
25/04/2025 09:18
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25 квітня по місту Івано-Франківську та області синоптики прогнозують мінливу хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, грози, град.

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Вітер північний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с., повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, предає Правда.іф.

Температура повітря

По місту: вночі 8-10°, вдень 23-25° тепла.

По області: вночі 6-11°, вдень 20-25° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі 6-11°, вдень 15-20° тепла.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу.

Видимість на автошляхах добра.