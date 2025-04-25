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На одному із пляжів Івано-Франківська відпочивальники зафільмували дику козулю
Диван на коліщатках в темній вітальні

На одному із пляжів Івано-Франківська відпочивальники зафільмували дику козулю. ВІДЕО

Автор: Ігор Василик
25/04/2025 09:31
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На Бистриці Надвірнянській в Івано-Франківську зняли на відео козулю – дика тварина переплила річку і, проминувши відпочивальників, зникла в заростях.

У мікрорайоні Каскад на березі Бистриці Надвірнянської помітили дику козулю. Її несподівана поява здивувала відпочивальників, які прийшли в теплий квітневий день позасмагати на річці. Очевидці встигли зафіксувати цю мить на відео, пишуть Версії.

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В Івано-Франківську на ріці Бистриця дика козуля прибігла до відпочивальників

Тварина, ймовірно, випадково забрела з найближчого лісу. Козуля дуже швидко перетнула річку, пробігла повз людей, які відпочивали на березі, й сховалася в заростях. З огляду на кадри, тварина перебувала в стресовому стані, але не проявляла агресії.

Відео появи незвичної гості серед відпочивальників поширила в соцмережі Вікторія Луцька.

В Івано-Франківську на ріці Бистриця дика козуля прибігла до відпочивальників

Природозахисники радять у таких випадках не панікувати і не намагатися наближатися до дикої тварини, адже це може бути небезпечно як для людини, так і для самої тварини. За потреби, слід звертатися до місцевих екологічних або рятувальних служб.

В Івано-Франківську на ріці Бистриця дика козуля прибігла до відпочивальників

Подібні випадки є рідкістю, але не винятком у межах Івано-Франківська. Адже місто межує з природними зонами, звідки тварини можуть випадково потрапити у міське середовище.

В Івано-Франківську на ріці Бистриця дика козуля прибігла до відпочивальників
В Івано-Франківську на ріці Бистриця дика козуля прибігла до відпочивальників

Нагадаємо минулоріч на Богородчанщині розгорнулася зворушлива історія порятунку диких тварин. Місцевий майстер по металу Іван Деренько вже тривалий час рятує дитинчат косуль, яких покинули самиці або які опинилися в небезпеці.

Усе почалося з порятунку косулі на ім’я Цьомка. Іван натрапив на неї під час збору грибів. Тварина була беззахисною й ослабленою, а поблизу лунало гавкання собак, які відігнали матір-косулю.

«Знайшов у лісі гриби і маленьку козочку. Дикі пси відігнали козу. Я п’ять годин просидів в лісі коло неї, не могла ходити. Ледве-ледве ставало, підповзало. Я подалі був, сподівався, що коза підійде за п’ять годин. Коза так не підійшла до нас», – розповів чоловік.

Чоловік разом із дружиною виходив маля, побудував вольєр і навіть ночував поруч із нею, захищаючи від хижаків.

Історія Цьомки швидко стала вірусною в соціальних мережах. На сторінці «Майстри Деренько» Іван регулярно ділився відео та фотографіями з життя косулі, збираючи мільйони переглядів та коментарів від підписників.

«Про нашу Цьомку дуже багато людей знало, що вона у нас є, і почали люди дзвонити. Нам подзвонили хлопці, що біля трактора, де ліс рубали, козочка маленька вже третій день. Вони запитали, чи я її не заберу, вона ще жива. І як сказав везіть», – розповів Іван Деренько.

Так і з’явилася друга косуля – Мавка. А згодом ще чотири – Барбара, Бембі, Бебі і Зірка. Усі майже однакового віку і зовсім не бояться людей.

Деяких з них передали місцеві мешканці. Одна тварина прибула навіть із Вінниччини. Косулі живуть у вольєрі площею один гектар, який чоловік облаштував серед лісу з дозволу сільради. Тут максимально відтворено природне середовище, де тварини не відчувають обмежень.

«Вони навіть не відчувають, що вони в якісь огорожі. Все, що в дикій природі, у них тут є на цій території. Всі рослини практично є. Цей мох вони особливо люблять, такі гілочки вони з’їдають тоже», — розповів Іван.

До козуль нещодавно приєдналися й нові сусіди — п’ятеро зайців. Іван планує займатися їх розведенням з подальшим випуском у дику природу.

За словами Деренька, люди часто самостійно забирають козенят, намагаючись допомогти, однак не можуть надалі забезпечити їм належний догляд. Саме тому він планує розширити територію вольєра і створити повноцінний реабілітаційний центр для диких тварин. Зараз чоловік готує звернення до обласної влади з проханням виділити додаткові гектари.

Історія Івана та його підопічних стала справжньою інтернет-сенсацією — відео з козулями збирають мільйони переглядів, а підписники з усієї України стежать за щоденним життям врятованих тварин на сторінці «Майстри Деренько».