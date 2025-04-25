На одному із пляжів Івано-Франківська відпочивальники зафільмували дику козулю. ВІДЕО

На Бистриці Надвірнянській в Івано-Франківську зняли на відео козулю – дика тварина переплила річку і, проминувши відпочивальників, зникла в заростях.

У мікрорайоні Каскад на березі Бистриці Надвірнянської помітили дику козулю. Її несподівана поява здивувала відпочивальників, які прийшли в теплий квітневий день позасмагати на річці. Очевидці встигли зафіксувати цю мить на відео, пишуть Версії.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Тварина, ймовірно, випадково забрела з найближчого лісу. Козуля дуже швидко перетнула річку, пробігла повз людей, які відпочивали на березі, й сховалася в заростях. З огляду на кадри, тварина перебувала в стресовому стані, але не проявляла агресії.

Відео появи незвичної гості серед відпочивальників поширила в соцмережі Вікторія Луцька.

Природозахисники радять у таких випадках не панікувати і не намагатися наближатися до дикої тварини, адже це може бути небезпечно як для людини, так і для самої тварини. За потреби, слід звертатися до місцевих екологічних або рятувальних служб.

Подібні випадки є рідкістю, але не винятком у межах Івано-Франківська. Адже місто межує з природними зонами, звідки тварини можуть випадково потрапити у міське середовище.

Нагадаємо минулоріч на Богородчанщині розгорнулася зворушлива історія порятунку диких тварин. Місцевий майстер по металу Іван Деренько вже тривалий час рятує дитинчат косуль, яких покинули самиці або які опинилися в небезпеці.

Усе почалося з порятунку косулі на ім’я Цьомка. Іван натрапив на неї під час збору грибів. Тварина була беззахисною й ослабленою, а поблизу лунало гавкання собак, які відігнали матір-косулю.

«Знайшов у лісі гриби і маленьку козочку. Дикі пси відігнали козу. Я п’ять годин просидів в лісі коло неї, не могла ходити. Ледве-ледве ставало, підповзало. Я подалі був, сподівався, що коза підійде за п’ять годин. Коза так не підійшла до нас», – розповів чоловік.

Чоловік разом із дружиною виходив маля, побудував вольєр і навіть ночував поруч із нею, захищаючи від хижаків.

Історія Цьомки швидко стала вірусною в соціальних мережах. На сторінці «Майстри Деренько» Іван регулярно ділився відео та фотографіями з життя косулі, збираючи мільйони переглядів та коментарів від підписників.

«Про нашу Цьомку дуже багато людей знало, що вона у нас є, і почали люди дзвонити. Нам подзвонили хлопці, що біля трактора, де ліс рубали, козочка маленька вже третій день. Вони запитали, чи я її не заберу, вона ще жива. І як сказав везіть», – розповів Іван Деренько.

Так і з’явилася друга косуля – Мавка. А згодом ще чотири – Барбара, Бембі, Бебі і Зірка. Усі майже однакового віку і зовсім не бояться людей.

Деяких з них передали місцеві мешканці. Одна тварина прибула навіть із Вінниччини. Косулі живуть у вольєрі площею один гектар, який чоловік облаштував серед лісу з дозволу сільради. Тут максимально відтворено природне середовище, де тварини не відчувають обмежень.

«Вони навіть не відчувають, що вони в якісь огорожі. Все, що в дикій природі, у них тут є на цій території. Всі рослини практично є. Цей мох вони особливо люблять, такі гілочки вони з’їдають тоже», — розповів Іван.

До козуль нещодавно приєдналися й нові сусіди — п’ятеро зайців. Іван планує займатися їх розведенням з подальшим випуском у дику природу.

За словами Деренька, люди часто самостійно забирають козенят, намагаючись допомогти, однак не можуть надалі забезпечити їм належний догляд. Саме тому він планує розширити територію вольєра і створити повноцінний реабілітаційний центр для диких тварин. Зараз чоловік готує звернення до обласної влади з проханням виділити додаткові гектари.

Історія Івана та його підопічних стала справжньою інтернет-сенсацією — відео з козулями збирають мільйони переглядів, а підписники з усієї України стежать за щоденним життям врятованих тварин на сторінці «Майстри Деренько».