У першу франківську команду з ампфутболу шукають гравців

Перша команда з ампфутболу в Івано-Франківську отримала назву “Бартка”. Про її створення повідомив ініціатор та засновник громадської організації “Полюби долю”, ветеран Юрій Гапончук.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Ампфутбол — це окремий вид спорту зі своїми правилами: гравці виступають на милицях, поле має розміри 60 на 40 метрів, а воротар грає виключно в межах штрафного майданчика, пише “Галка”
Раніше у себе на фейсбук та телеграм-сторінці “Галка” виставляла голосування. Всього було запропоновано три варіанти назв:
- Станіславів (адже це перша назва Івано-Франківська);
- Бартка (це про дух Карпат у назві, а бартка – гуцульська мала сокира, топірець);
- Пролом (так називалася команда української громади з копаного м’яча в час польського панування на початку ХХ століття).
За кількістю набраних голосів перемогла назва “Бартка”.
Юрій Гапончук поділився деякими деталями щодо подальшого формування команди.
“В команді має бути тренер, лікар, реабілітолог-масажист. На полі грають шестеро гравців – п’ятеро польових та один воротар. Також потрібні гравці для ротації. Тож запрошуємо у команду”, – розповідає ветеран.
Долучитися зможуть усі охочі.
Забезпечити ініціативу фінансуванням пообіцяв міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Більш детальна інформація щодо подальших планів команди буде відома згодом.