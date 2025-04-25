У першу франківську команду з ампфутболу шукають гравців

Перша команда з ампфутболу в Івано-Франківську отримала назву “Бартка”. Про її створення повідомив ініціатор та засновник громадської організації “Полюби долю”, ветеран Юрій Гапончук.

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Ампфутбол — це окремий вид спорту зі своїми правилами: гравці виступають на милицях, поле має розміри 60 на 40 метрів, а воротар грає виключно в межах штрафного майданчика, пише “Галка”

Раніше у себе на фейсбук та телеграм-сторінці “Галка” виставляла голосування. Всього було запропоновано три варіанти назв:

Станіславів (адже це перша назва Івано-Франківська); Бартка (це про дух Карпат у назві, а бартка – гуцульська мала сокира, топірець); Пролом (так називалася команда української громади з копаного м’яча в час польського панування на початку ХХ століття).

За кількістю набраних голосів перемогла назва “Бартка”.

Юрій Гапончук поділився деякими деталями щодо подальшого формування команди.

“В команді має бути тренер, лікар, реабілітолог-масажист. На полі грають шестеро гравців – п’ятеро польових та один воротар. Також потрібні гравці для ротації. Тож запрошуємо у команду”, – розповідає ветеран.

Долучитися зможуть усі охочі.

Забезпечити ініціативу фінансуванням пообіцяв міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Більш детальна інформація щодо подальших планів команди буде відома згодом.