В Україні спостерігається зростання попиту на кредити як серед звичайних громадян, так і серед представників бізнесу. Чи свідчить це про те, що українцям бракує коштів на проживання?

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У цій темі намагався розібратися журналіст з ОТБ “Галичина”. Українці мають різне ставлення до кредитів, проте більшість населення їх підтримує.

Експерти впевнені, що високий попит на кредити не є свідченням зубожіння населення. Навпаки, це може свідчити про зростаючу економічну активність і впевненість людей у майбутньому.

Жителі Прикарпаття стали частіше оформляти кредити.