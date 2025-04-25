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Диван на коліщатках в темній вітальні

Жителі Прикарпаття стали частіше оформляти кредити

Автор: Оксана Марушкевич
25/04/2025 10:21
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В Україні спостерігається зростання попиту на кредити як серед звичайних громадян, так і серед представників бізнесу. Чи свідчить це про те, що українцям бракує коштів на проживання?

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У цій темі намагався розібратися журналіст з ОТБ “Галичина”. Українці мають різне ставлення до кредитів, проте більшість населення їх підтримує.

Експерти впевнені, що високий попит на кредити не є свідченням зубожіння населення. Навпаки, це може свідчити про зростаючу економічну активність і впевненість людей у майбутньому.

Жителі Прикарпаття стали частіше оформляти кредити.