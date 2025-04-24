Франківців запрошують долучитися до створення стратегії міста

Франківців запрошують приєднатися до робочих груп, які розробляють план заходів у межах створення Стратегії Івано-Франківська. Йдеться про формування списку завдань на наступні п’ять років і визначення індикаторів для оцінки результатів, які є необхідними для досягнення кожної стратегічної та оперативної цілі.
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Як взяти участь? Просто оберіть робочу групу з переліку тематичних напрямів (або й кілька, якщо відчуваєте свій потенціал), до якої хотіли б приєднатися, та вкажіть свою професійну сферу чи кваліфікацію. Реєстраційна форма — за цим посиланням: https://forms.gle/HUu4xwWfU3Hj4KiK6. Дати та локації зустрічей вказані у формі, – пишуть організатори.
Напрями, за якими працюватимуть:
- міська мобільність;
- людський потенціал;
- євроінтеграція та міське управління, партнерства, цифровізація;
- естетика міського простору;
- вища освіта, інновації;
- освіта (дошкільна, середня, спеціальна, позашкільна);
- екологія;
- громадське здоров’я;
- активне громадянське суспільство та залучення мешканців до розвитку громади;
- молодіжна політика;
- розвиток бізнесу, економічні полюси;
- культура та культурний туризм.
Зголошуйтеся на участь, адже це можливість стати причетним/-ою до створення стратегії Івано-Франківська, визначати процеси та шляхи, які допоможуть громаді досягти свого максимуму в майбутньому.