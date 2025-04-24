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Стратегія Івано-Франківська, дизайн з геометричними фігурами.
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Франківців запрошують долучитися до створення стратегії міста

Автор: Оксана Марушкевич
24/04/2025 22:01
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Франківців запрошують приєднатися до робочих груп, які розробляють план заходів у межах створення Стратегії Івано-Франківська. Йдеться про формування списку завдань на наступні п’ять років і визначення індикаторів для оцінки результатів, які є необхідними для досягнення кожної стратегічної та оперативної цілі.

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НА САЙТ068-777-03-41

Пише Репортер

Як взяти участь? Просто оберіть робочу групу з переліку тематичних напрямів (або й кілька, якщо відчуваєте свій потенціал), до якої хотіли б приєднатися, та вкажіть свою професійну сферу чи кваліфікацію. Реєстраційна форма — за цим посиланням: https://forms.gle/HUu4xwWfU3Hj4KiK6. Дати та локації зустрічей вказані у формі, – пишуть організатори.

Напрями, за якими працюватимуть:

  • міська мобільність;
  • людський потенціал;
  • євроінтеграція та міське управління, партнерства, цифровізація;
  • естетика міського простору;
  • вища освіта, інновації;
  • освіта (дошкільна, середня, спеціальна, позашкільна);
  • екологія;
  • громадське здоров’я;
  • активне громадянське суспільство та залучення мешканців до розвитку громади;
  • молодіжна політика;
  • розвиток бізнесу, економічні полюси;
  • культура та культурний туризм.

Зголошуйтеся на участь, адже це можливість стати причетним/-ою до створення стратегії Івано-Франківська, визначати процеси та шляхи, які допоможуть громаді досягти свого максимуму в майбутньому.