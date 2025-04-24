Франківців запрошують долучитися до створення стратегії міста

Франківців запрошують приєднатися до робочих груп, які розробляють план заходів у межах створення Стратегії Івано-Франківська. Йдеться про формування списку завдань на наступні п’ять років і визначення індикаторів для оцінки результатів, які є необхідними для досягнення кожної стратегічної та оперативної цілі.

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Пише Репортер

Як взяти участь? Просто оберіть робочу групу з переліку тематичних напрямів (або й кілька, якщо відчуваєте свій потенціал), до якої хотіли б приєднатися, та вкажіть свою професійну сферу чи кваліфікацію. Реєстраційна форма — за цим посиланням: https://forms.gle/HUu4xwWfU3Hj4KiK6. Дати та локації зустрічей вказані у формі, – пишуть організатори.

Напрями, за якими працюватимуть:

міська мобільність;

людський потенціал;

євроінтеграція та міське управління, партнерства, цифровізація;

естетика міського простору;

вища освіта, інновації;

освіта (дошкільна, середня, спеціальна, позашкільна);

екологія;

громадське здоров’я;

активне громадянське суспільство та залучення мешканців до розвитку громади;

молодіжна політика;

розвиток бізнесу, економічні полюси;

культура та культурний туризм.

Зголошуйтеся на участь, адже це можливість стати причетним/-ою до створення стратегії Івано-Франківська, визначати процеси та шляхи, які допоможуть громаді досягти свого максимуму в майбутньому.