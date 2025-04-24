У Верховинському районі заборонили випасати худобу

У Верховинському районі тимчасово заборонили виписати худобу через поширення вірусу ящуру в країнах Європи. Це основне обмеження, яке зараз діє на території району.
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Про це у коментарі Суспільному повідомив представник Держпродспоживслужби в області Іван Васьків.
“Верховинський район межує з Румунією, у якій наразі немає спалахів ящуру. Але є ймовірність контактів з дикими тваринами, які можуть захворіти й поширювати вірус. Від цього не захистять кордони. Тому в 15-кілометровій зоні вздовж кордону, яка охоплює території десяти населених пунктів Верховинщини, забороняється випасати худобу”, – сказав він.
Також діють такі обмеження:
- власникам сільськогосподарських тварин заборонили перевозити їх без супровідних ветеринарних документів;
- господарники мають обмежити доступ стороннім до тваринницьких ферм та забезпечити очищення і дезінфекцію приміщень, спецодягу, інвентарю, територій, де провадиться господарювання;
- працівники повинні стежити за здоров’ям тварин на всі етапах їхнього утримання, зокрема, й при проведенні карантинування.
Якщо у господарів виникатимуть підозри щодо захворювання їхніх тварин на ящур, вони можуть подзвонити на “гарячу лінію” в Івано-Франківській області:
- (0342) 51-13-89 — для дзвінків у робочий час (з 8:00 до 17:15) та під час чергування у вихідні дні (з 9:00 до 17:00);
- (0342) 54-74-18 — для дзвінків у позаробочий і нічний час.
Довідково: ящур – це гостропротікаюче висококонтагіозне вірусне захворювання, яке здебільшого вражає велику рогату худобу, свиней та інших парнокопитних, проте також сприйнятливі і дикі тварини (олені, козулі, лосі та дикі кабани).
Задля попередженню виникнення даного захворювання серед тварин необхідно:
- дотримуватись суворого контролю доступу людей, транспортних засобів та обладнання до стада;
- забезпечити регулярну дезінфекцію місць утримання тварин, обладнання, одягу та взуття;
- дотримуватись обов’язкового профілактичного карантинування під час переміщення тварин до або з господарства;
- забезпечити належну утилізацію гною та сміття, утилізацію трупів тварин здійснювати на місцях діючих худобо могильників та біотермічних ям;
- користувачам мисливських угідь всіх форм власності, у разі виявлення трупів диких парнокопитних тварин повідомляти державну службу ветеринарної медицини району.