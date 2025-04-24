Муніципальному інспектору, який стріляв біля фонтану у Калуші, винесли догану

21 квітня у Калуші на площі Героїв поблизу фонтану трапився неприємний інцидент. Муніципальний інспектор зробив зауваження підліткам, які, набираючи воду з фонтана, нищили окремі його деталі. Відтак виник конфлікт і працівник муніципальної інспекції здійснив постріли в повітря з особистого стартового пістолета. Ніхто з людей не травмувався.

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Повідомляє Калуська міська рада, передає Правда.іф.

Як повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради Олег Тарбєєв, інспектор з охорони громадського порядку відділу муніципальної інспекції надав пояснення, в якому повністю визнає свою вину та обіцяє в майбутньому не вчиняти схожих дій.

“На підставі службової записки від керівника відділу муніципальної інспекції, прийнято рішення оголосити догану вищезгаданому інспектору, – повідомив Олег Тарбєєв. – До слова, інспектор виконує свої обов’язки вже два роки і раніше до дисциплінарної відповідальності не притягався”.

Відомості про цю подію зареєструвала і поліція. Тривають слідчі дії