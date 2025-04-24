На Прикарпатті адміністратор viber-спільноти про роздачу повісток обійшовся умовним терміном

Коломийський міськрайонний суд виніс вироку мешканцю села Марківка, який адміністрував viber-спільноту про місця роздачі повісток.

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Як йдеться у вироку від 18 квітня, чоловік створив і адміністрував Viber-спільноту під назвою «Поліція SOS», де систематично публікував інформацію про місця роботи мобілізаційних груп ТЦК та СП. Тож так фактично допомагав громадянам ухилятися від призову.

У період з січня 2023 по листопад 2024 року було зафіксовано 55 таких повідомлень.

З метою приховування своєї діяльності обвинувачений закрив доступ до контактів учасників спільноти, налаштував конфіденційність групи та дозволив надсилати повідомлення у вигляді тексту, фото й відео.

7 квітня 2025 року прокурор та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості, яку суд затвердив.

Тож чоловіка визнали винним за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України. Суд ухвалив йому покарання — 5 років позбавлення волі, яке замінив на іспитовий строк тривалістю два роки. Також йому заборонено змінювати місце проживання чи виїжджати за межі України без дозволу пробаційного органу.

Речовими доказами у справі стали грошові кошти у розмірі 3 000 гривень, які конфісковано в дохід держави, а мобільний телефон повернуто власнику.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.