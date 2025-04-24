Франківські патрульні виявили чоловіка, що вчинив наїзд на собаку

“Учора, під час моніторингу інформації в мережі інтернет, був виявлений допис з приводу ДТП на вулиці Бандери.

Відділ розшуку та опрацювання матеріалів управління патрульної поліції в Івано-Франківській області одразу встановив автомобіль причетний до дорожньо-транспортної пригоди та ймовірного водія”, – йдеться у дописі.