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Поліцейський пише звіт, спираючись на автомобіль.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківські патрульні виявили чоловіка, що вчинив наїзд на собаку

Автор: Оксана Марушкевич
24/04/2025 19:52
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Патрульні притягли до відповідальності чоловіка, який здійснив наїзд на собаку.

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Пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

“Учора, під час моніторингу інформації в мережі інтернет, був виявлений допис з приводу ДТП на вулиці Бандери.

Відділ розшуку та опрацювання матеріалів управління патрульної поліції в Івано-Франківській області одразу встановив автомобіль причетний до дорожньо-транспортної пригоди та ймовірного водія”, – йдеться у дописі.

Сьогодні на 19-річного керманича патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньої-транспортної пригоди) КУпАП.

Водій свою вину визнав та зобовʼязався відшкодувати кошти, що були витрачені на лікування тварини.