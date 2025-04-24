На Івано-Франківщині провели в останню дорогу воїна Петра Лапихруща

Тлумацька громада попрощалася з полеглим військовим, старшим сержантом Петром Лапихрущем.
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Пише Правда.іф з посиланням на Петра Пісака.
“Сьогодні, 24 квітня, у селі Тарасівка Тлумацької міської територіальної громади, попрощалися з полеглим військовим, старшим сержантом Петром Лапихрущем (1966р.н.)”, – йдеться у дописі