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Прощання з військовим на сільській дорозі
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині провели в останню дорогу воїна Петра Лапихруща

Автор: Оксана Марушкевич
24/04/2025 19:20
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Тлумацька громада попрощалася з полеглим військовим, старшим сержантом Петром Лапихрущем.

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Пише Правда.іф з посиланням на Петра Пісака.

“Сьогодні, 24 квітня, у селі Тарасівка Тлумацької міської територіальної громади, попрощалися з полеглим військовим, старшим сержантом Петром Лапихрущем (1966р.н.)”, – йдеться у дописі

Збори людей на природі з прапором України
Група людей у військовій та цивільній формі.
Люди тримають величезний прапор України на природі.
Люди на мітингу з українським прапором
Носіння труни з українським прапором на кладовищі.
Процесія з прапорами на сільській дорозі
Похоронна церемонія в церкві з труною, прапор.
Траурна церемонія з труною з прапором України.
Люди під час церемонії під прапором України.
Труна в автомобілі біля військовослужбовця
Люди на церемонії прощання з прапором України.
Процесія з похоронним авто та українськими прапорами.
Прапор України на військовому параді зі зброєю.
Люди збираються на церемонію в українському селі.
Люди на вулиці з хлібом і прапорами.
Люди зібрались для поминальної церемонії.