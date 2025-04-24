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Форум в університеті з панеллю спікерів та онлайн-гостями.
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську відбувся ІІ Міжнародний філологічний форум

Автор: Любов Семанишин
24/04/2025 18:57
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Задля популяризації і розвитку мови: сьогодні в Університеті Короля Данила відбувся ІІ International Language Forum: Tutoring and Business Communication. Метою заходу є об’єднання фахівців спеціальності «Філологія» для обговорення актуальних проблем у царині бізнес-комунікацій, перекладознавства, методики викладання української й іноземних мов, а також ефективного функціонування закладів освіти філологічного спрямування всіх рівнів та форм власності, інформує Правда.іф.

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Цьогоріч у форумі взяли участь науковці, педагоги, перекладачі, власники перекладацьких бюро і мовних шкіл, інфлюенсери, стейкголдери, здобувачі та випускники УКД. Захід передбачав роботу таких дискусійних панелей: «Language business communications and translation science»; «Teaching and tutoring (T&T)»; «Мовний фронт: сучасні виклики української».

Варто зазначити, що особливістю форуму стало й те, що серед спікерів – студенти Університету Короля Данила.

Люди на конференції у великій залі

«Завдяки форуму ми розвиваємо нашу освітню програму, об’єднуємо людей України та близького й далекого зарубіжжя, демонструємо здобувачам перспективи навчання, адже запрошуємо успішних і реалізованих особистостей. Таким чином, формуємо кар’єрний шлях не лише тьюторів, а й бізнес-комунікаторів», – зауважив проєктний менеджер кафедри іноземної філології та бізнес-комунікацій Олександр Лада.

Учасники міжнародного мовного форуму в конференц-залі.
Учасники міжнародного мовного форуму в конференц-залі.
Форум в університеті з панеллю спікерів та онлайн-гостями.
Люди обговорюють у конференц-залі, сидячи у колі.
Лекція на міжнародному мовному форумі з аудиторією.