У Франківську відбувся ІІ Міжнародний філологічний форум

Задля популяризації і розвитку мови: сьогодні в Університеті Короля Данила відбувся ІІ International Language Forum: Tutoring and Business Communication. Метою заходу є об’єднання фахівців спеціальності «Філологія» для обговорення актуальних проблем у царині бізнес-комунікацій, перекладознавства, методики викладання української й іноземних мов, а також ефективного функціонування закладів освіти філологічного спрямування всіх рівнів та форм власності, інформує Правда.іф.

Цьогоріч у форумі взяли участь науковці, педагоги, перекладачі, власники перекладацьких бюро і мовних шкіл, інфлюенсери, стейкголдери, здобувачі та випускники УКД. Захід передбачав роботу таких дискусійних панелей: «Language business communications and translation science»; «Teaching and tutoring (T&T)»; «Мовний фронт: сучасні виклики української».

Варто зазначити, що особливістю форуму стало й те, що серед спікерів – студенти Університету Короля Данила.