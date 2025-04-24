На Запоріжжі поліг прикарпатець Коваль Андрій

26 лютого 2025 року, під час виконання бойового завдання у Запорізькій області, загинув бурштинець, головний сержант-командир авіаційних комплексів Андрій Коваль.

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Повідомляє Бурштинська міська рада, передає Правда.іф.

“Андрій народився 15 травня 1999 року у Бурштині, тут зростав і став справжнім прикладом для інших. Він був чуйною, доброю людиною, найкращим і єдиним сином. Його серце було відкрите для світу, він завжди бачив світло навіть через темряву. Професійну освіту здобув у Бурштинському енергоколеджі, захоплювався спортом, особливо боксом. Після того, як подорослішав, він відкрив власну справу в Івано-Франківську”, – йдеться у дописі.

Але війна змінила його пріоритети. Захист Батьківщини став на перше місце, і 26 лютого 2022 року Андрій вступив до лав ЗСУ, в ТРО 75 батальйон 102 бригади, де служив у стрілецькому взводі.

У 2023 році разом з побратимами він пішов в аеророзвідувальну бригаду, де створили групу “MAHNO GROUP”.

26 лютого 2025 року, в Гуляй Полі, ворог завдав смертельного удару, і Андрій разом зі своїми побратимами загинув.