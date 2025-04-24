У Франківську почали видавати оновлені транспортні картки “Галка”

Директор КП “Електроавтотранс” Віталій Голутяк закликає мешканців, які переоформлювали транспортні картки “Галка”, забрати їх до 1 травня. Це особливо важливо для тих, у кого термін дії старої картки закінчується 30 квітня.

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Про це інформує “Галка” з посиланням на прямий ефір на сторінці міського голови.

Зі слів Голутяка, цьогоріч завершився 5-річний термін дії частини карток, тому в лютому проводили масштабну кампанію з переоформлення.

“Загалом потрібно виготовити 28 тисяч карток. Уже 20 тисяч з них передали до ЦНАПів і Департаменту соціальної політики, де люди можуть їх отримати”, – каже Голутяк.

Щоб забрати картку, достатньо прийти з документом у той ЦНАП, який був вказаний при реєстрації. Наразі карток ще немає лише у ЦНАПі на Івана Павла II, а також у Микитинцях і Крихівцях. Їх планують доставити протягом двох днів.

“З наступного тижня картки будуть у всіх ЦНАПах. Особливо просимо тих, у кого термін дії старої картки закінчується 30 квітня, постаратись забрати її до 1 травня”, – наголосив Віталій Голутяк.

Віталій Голутяк додав, що переоформлювати картки “Галка” продовжують у всіх ЦНАПах міста.