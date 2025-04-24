Мріє навчатися на біоінженерії та зробити внесок у науку: історія найкращого учня Олександра Малініна з Франківська

Олександр Малінін, учень одинадцятого класу ліцею №12, здобув почесне звання “Учень року – 2025” в Івано-Франківську. Його табель рясніє найвищими оцінками, а за його спиною численні перемоги на олімпіадах.

Про це пише Правда.іф з посиланням на Галку.

“Наскільки я знаю, то одностайно всі погодились, всі проголосували визнати власне Олександра Малініна “Учнем року Івано-Франківська 2025″”, — зазначив директор ліцею Андрій Череп.

Тільки впродовж цього навчального року Олександр здобув призові місця на 16 олімпіадах. Загалом з 2021 року в нього майже 40 перемог. Він бере участь у змаганнях з предметів різного профілю – як точних наук, так і гуманітарних.

“Олімпіади були з різних предметів, зовсім різних профілів. Це були як гуманітарні предмети, так і математичні, хімія”, — розповів сам Олександр.

Хлопець з раннього дитинства демонстрував виняткові здібності, розповідають батьки. У три роки він читав, знав арабський алфавіт і захоплювався динозаврами. У нього діагностували аутизм. У першій школі, куди його влаштували батьки, педагоги відмовилися з ним працювати.

“Йому сказали на третій день: ви його забираєте, він не до навчання. Забирайте документи”, — пригадує батько школяра Олександр Малінін.

За словами Олександра, його мета – стати успішним і зробити наукове відкриття, яке матиме значний вплив на світ.

“Батьки мене завжди стимулювали гарно вчитися, щоб досягти результату в житті. Спочатку я сумнівався, чи всі предмети мені знадобляться, але саме цей стимул, який дали з перших класів – батьки й перша вчителька сільської школи – я їх згадую і безмежно їм дякую”, — каже Олександр.

Вчителі розповідають, що Олександр мав надзвичайну мотивацію до навчання: він виконував усі завдання, навіть ті, які не задавали, і виявляв щире захоплення процесом.

Наразі Олександр готується до Національного мультипредметного тесту. У майбутньому мріє навчатися на біоінженерії та зробити внесок у науку.