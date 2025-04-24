На Прикарпатті розпочинається весняна вакцинація диких тварин проти сказу

З 1 травня на Івано-Франківщині розпочинається весняна кампанія з вакцинації диких м’ясоїдних тварин. Розповсюдити вакцину планують на площі 9147 кв. км.

Це 75% території регіону, крім гірської місцевості області, пише Правда з посиланням на ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

При кожній територіальній громаді створені робочі групи, до складу яких увійшли спеціалісти Головного управління та ветеринарної медицини, представники органів місцевого самоврядування, національної поліції та користувачів мисливських угідь.

Кампанія триватиме до 10 днів, починаючи з 1 травня.

Принада має вигляд невеликих брикетів із запахом м’ясо-кісткового борошна, всередині яких міститься капсула із вакциною. Вони приманюють тварин на великих відстанях та безпечні для людей, тварин і навколишнього середовища.

У разі виявлення подібних принад не беріть їх руками і не переносьте з місць розкладання.