Технопікнік у ІФНТУНГ: майбутні абітурієнти знайомляться з наукою просто неба. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбувся Технопікнік для майбутніх студентів. Цей захід проводиться вже другий рік поспіль, з метою надати абітурієнтам можливість детальніше ознайомитися зі спеціальностями університету.

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Пише Правда.іф з місця події.

“Він стає традиційним заходом профорієнтаційного характеру, в якому абітурієнти знайомляться з науковим середовищем університету і допомагає зорієнтуватись у майбутньому виборі професії. Це той самий “День відкритих дверей”, де майбутні студенти знайомляться з освітніми можливостями університету у легкій, інтерактивній атмосфері”, – стверджує ректор Ігор Чудик.

За його словами, такі заходи є важливою складовою цілісної освітньо-ознайомлювальної роботи.

Директорка інформаційно-медійного центру ІФНТУНГ Оксана Лаба називає захід святом технологій на природі. Тут представлені найцікавіші розробки університету. Основною метою Технопікніка є скерування абітурієнта у потрібному напрямку і допомогти йому зробити свідомий вибір.

“Цьогоріч презентували більше десяти локацій. Це 8 інститутів та факультети, які структурно належать до університету. Вперше показуємо два коледжі: Коледж електронних приладів та Дружківський коледж архітектури і будівництва,” – розповідає Оксана Лаба.

Такий захід – непересічна можливість відчути себе дослідником, поглибити свої знання про світ сучасних технологій та ознайомитися з факультетами і спеціальностями ІФНТУНГ.

Серед найцікавіших локацій:

Нафтова качалка – спробуйте себе в ролі нафтовика;

Віртуальна реальність у Центрі дистанційного навчання;

Яскраве хімічне шоу;

Демонстрації робототехніки та інновацій в Інституті інженерної механіки;

Прогулянка на електромобілі;

Презентації від інститутів та коледжів ІФНТУНГ;

Геологічний музей;

Активності від студентського самоврядування.

Студент четвертого курсу спеціальності Єгор Уланов представив свою спеціальність “Газонафтопроводи та газонафтосховища”, котра належить до “Інституту нафтогазової інженерії” . Для наочності майбутнім студентам пропонує ознайомитись з очисними елементами “Трубопровідного транспорту” – це: поршні, компресори, трубоукладічі, бульдозери – котрі служать підготовчим етапом до транспортування.

Серед представлених напрямів — як спеціальності з багаторічною історією, так і ті, що з’явилися нещодавно.

Зокрема, спеціальність «Підйомно-транспортні та будівельні машини і обладнання» започаткована в університеті лише два роки тому, однак уже має стратегічне значення для майбутньої відбудови країни. Студенти опановують будову, принципи роботи та експлуатацію кранів та іншої важкої техніки, яка буде незамінною у процесах інфраструктурного відновлення.

Доцентка кафедри «Комп’ютерних систем і мереж» Віталія Кропивницька називає спеціальність «Комп’ютерна інженерія» стартовою та поліфункціональною — саме з неї, за її словами, походить чимало інших напрямків ІТ-галузі.

У межах програми, крім класичних IT-дисциплін і вивчення мов програмування, студенти отримують практичні навички — зокрема, навчаються програмувати машинки відповідно до заданих алгоритмів, що є важливою частиною інженерного мислення та системного підходу в IT.

ФОТО Богдана Савлюка