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Захід на території ІФНТУНГ з відвідувачами
Диван на коліщатках в темній вітальні

Технопікнік у ІФНТУНГ: майбутні абітурієнти знайомляться з наукою просто неба. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Оксана Марушкевич
24/04/2025 17:03
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Сьогодні в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбувся Технопікнік для майбутніх студентів. Цей захід проводиться вже другий рік поспіль, з метою надати абітурієнтам можливість детальніше ознайомитися зі спеціальностями університету.

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Пише Правда.іф з місця події.

“Він стає традиційним заходом профорієнтаційного характеру, в якому абітурієнти знайомляться з науковим середовищем університету і допомагає зорієнтуватись у майбутньому виборі професії. Це той самий “День відкритих дверей”, де майбутні студенти знайомляться з освітніми можливостями університету у легкій, інтерактивній атмосфері”, – стверджує ректор Ігор Чудик.

Чоловік у костюмі дає інтерв'ю на вулиці

За його словами, такі заходи є важливою складовою цілісної освітньо-ознайомлювальної роботи.

Директорка інформаційно-медійного центру ІФНТУНГ Оксана Лаба називає захід святом технологій на природі. Тут представлені найцікавіші розробки університету. Основною метою Технопікніка є скерування абітурієнта у потрібному напрямку і допомогти йому зробити свідомий вибір.

“Цьогоріч презентували більше десяти локацій. Це 8 інститутів та факультети, які структурно належать до університету. Вперше показуємо два коледжі: Коледж електронних приладів та Дружківський коледж архітектури і будівництва,” – розповідає Оксана Лаба.

Такий захід – непересічна можливість відчути себе дослідником, поглибити свої знання про світ сучасних технологій та ознайомитися з факультетами і спеціальностями ІФНТУНГ.

Серед найцікавіших локацій:

  • Нафтова качалка – спробуйте себе в ролі нафтовика;
  • Віртуальна реальність у Центрі дистанційного навчання;
  • Яскраве хімічне шоу;
  • Демонстрації робототехніки та інновацій в Інституті інженерної механіки;
  • Прогулянка на електромобілі;
  • Презентації від інститутів та коледжів ІФНТУНГ;
  • Геологічний музей;
  • Активності від студентського самоврядування.

Студент четвертого курсу спеціальності Єгор Уланов представив свою спеціальність “Газонафтопроводи та газонафтосховища”, котра належить до “Інституту нафтогазової інженерії” . Для наочності майбутнім студентам пропонує ознайомитись з очисними елементами “Трубопровідного транспорту” – це: поршні, компресори, трубоукладічі, бульдозери – котрі служать підготовчим етапом до транспортування.

Серед представлених напрямів — як спеціальності з багаторічною історією, так і ті, що з’явилися нещодавно.

Зокрема, спеціальність «Підйомно-транспортні та будівельні машини і обладнання» започаткована в університеті лише два роки тому, однак уже має стратегічне значення для майбутньої відбудови країни. Студенти опановують будову, принципи роботи та експлуатацію кранів та іншої важкої техніки, яка буде незамінною у процесах інфраструктурного відновлення.

Доцентка кафедри «Комп’ютерних систем і мереж» Віталія Кропивницька називає спеціальність «Комп’ютерна інженерія» стартовою та поліфункціональною — саме з неї, за її словами, походить чимало інших напрямків ІТ-галузі.

У межах програми, крім класичних IT-дисциплін і вивчення мов програмування, студенти отримують практичні навички — зокрема, навчаються програмувати машинки відповідно до заданих алгоритмів, що є важливою частиною інженерного мислення та системного підходу в IT.

ФОТО Богдана Савлюка

Стара друкарська машинка на столі з документами.
Бібліотечний стенд на відкритому повітрі університетського заходу
Наукові праці викладачів університету на столі
Робот на відкритій виставці в парку
Моделі техніки на вуличній виставці
Студенти біля стенду науки на вулиці
Стенд університету на виставці автоматизації 2018.
Панель управління електронного приладу зі світлодіодами
Люди на виставці під яскравими парасольками
Жінки обговорюють технологічні пристрої на ярмарку на вулиці.
Наукове обладнання на виставці технологій.
Чоловік з VR-окулярами в парку
Студенти беруть участь у тренінгу з 3D моделювання.
Три студенти працюють з геодезичним обладнанням на вулиці.
Зварювальне обладнання та каталоги на виставці
Людина під відкритим небом з науковим обладнанням
Люди на науковій виставці з лабораторним обладнанням.
Хімічні колби на дерев'яному столі
Відвідувачі наукового ярмарку на відкритому повітрі
Виставка механічних моделей на відкритому повітрі
Студенти презентують проєкт на вуличній виставці
Макет нафтової вежі на виставці на відкритому повітрі.
Люди на заході з демонстрацією макету вежі.
Робот і 3D-принтер на виставці технологій на вулиці.
Фрезерний верстат обробляє дерев'яний шматок на вулиці.
Модель крана на вулиці на дерев'яному столі.
Люди в захисних костюмах із масками від газу.
Люди в захисних костюмах перед університетським стендом.
Люди біля нафтового насоса перед будівлею університету
Захід студентів з електронікою на відкритому повітрі
Студенти виходять з університету нафти і газу
Жінка демонструє пристрій на вуличному заході