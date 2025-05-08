Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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8 травня – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років

– 130 років від дня народження Петра Васкула (1895-1941), військово-політичного діяча, одного з організаторів Листопадового зриву 1918 р. в Коломиї, уродженця с. Вижній Березів Косівського району (нині Яблунівської селищної територіальної громади Косівського району). Похований у м. Городенка (нині адміністративний центр Городенківської територіальної громади Коломийського району)

– 115 років від дня народження Степана Геника-Березовського (1910-1999), громадсько-культурного і спортивного діяча, інженера, члена товариства «Сокіл» у Коломиї. Співзасновник Українського технічного товариства у Торонто. Народився в Коломиї (нині адміністративний центр Коломийської територіальної громади Коломийського району), помер у Канаді;

– 85 років з часу відкриття Станіславської державної обласної бібліотеки (нині Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка (1940).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.