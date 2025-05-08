У Івано-Франківську відбувся виступ рок-гурту “Жадан і Собаки” ФОТОРЕПОРТАЖ

У День міста Івано-Франківська 07 травня, у Івано-Франківську відбувся безкоштовний виступ популярного українського рок-гурту “Жадан і Собаки”, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Концерт відбувся на літній сцені “Промприладу”

Захід був приурочений відкриттю Хартія-Хабу, який працюватиме на території “Промприлад. Реіновація”. Концерт загалом відвідало близько тисячі молодих поціновувачів харківського колективу.

Ведучим концерту став відомий франківський актор Олексій Гнатковський

Під час концерту Олексій Гнатковський проводив благодійний аукціон, зароблені кошти з якого буде направлено на підтримку українських військовослужбовців.

Для довідки: Бійці «Хартії» обороняли Харківщину та одні з перших вийшли на кордон із РФ під час контрнаступу у вересні 2022-го. У березні 2023-го «Хартія» стала 13-ю бригадою НГУ у складі «Гвардії наступу». Нині хартійці професійно знищують ворога на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Із травня 2025 року в Івано-Франківську розпочинає працювати Хартія-Хаб. Метою Хартія-Хабу є створення середовища для ефективної взаємодії між військовими та цивільним населенням, щоб посилити національну єдність та довіру, розуміння спільних цілей, підвищити престиж військової служби серед цивільних та підвищити бойовий дух серед військових.

Ключовими функціями Хартія-Хабу є просвітництво та освітня діяльність, підтримка ветеранів та родин військовослужбовців у співпраці з іншими ветеранськими середовищами. Першим проєктом, який Хартія-Хаб реалізовує в місті, є співпраця з Бізнес Асоціацією Івано-Франківська. Впродовж кількох місяців представники Хартії та БАІФ спільно працюють над проєктом «Корпоративна культура перемоги». Йдеться про формування системи цінностей, яка передбачає взаємну підтримку, свідоме лідерство, відповідальність і готовність діяти разом навіть у найскладніших обставинах. Окрім того, Хартія-Хаб працює над проєктами національно-патріотичного виховання.