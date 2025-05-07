У Івано-Франківську відкрили Хартія-Хаб

Сьогодні у Івано-Франківську відбулося відкриття Хартія-Хабу – простору взаємодії військових та цивільних. Діятиме хаб на території Промприладу, інформує Правда.іф.

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На відкриття Хартія-Хабу прийшли міський голова Івано-Франківська, голова обласної військової адміністрації, представники Бізнес Асоціації Івано-Франківська, представники ветеранських організацій міста.

“Ми працюємо з людьми і відчуваємо, що нам не вистачає мотивації. Почали шукати рішення: йти через історію. Ми зробили курс і вирішили його провести. Перші заняття тривали у підвалі в Харкові. Наша задача зараз – стати частиною суспільства, частиною кожного міста. Ми створюємо хаби, щоб вони поєднували не тільки військових, але й міста. Ми хочемо творити нову історію, нове суспільство і нове військо. Хаби найближчі 10 років не втратять актуальності. Вони будуть єднати різні покоління. Наша сила в тому, що ми поєднані і нам не можна роз’єднуватися”, – наголошує полковник Національної гвардії України, командир 2-го корпусу НГУ «Хартія» Ігор Оболєнський.

Під час заходу представники «Хартії» розповіли про плани розвитку Хартія-Хабу, напрями співпраці з містом, бізнесом та громадськістю, а також про програми, які вже реалізуються.

“Сьогоднішнє відкриття хабу досить символічне. Ми розуміємо, наскільки важливо долучати до спільних дій все суспільство. Важливе завдання – формування корпоративної культури взаємодії військових і цивільних. Маємо розуміти: війна з Росією не закінчиться ніколи, вона просто матиме різні форми. Коли призупиняться військові дії, триватиме інформаціцна війна, адже у нас дуже сильний і підступний ворог”, – каже керівник Бізнес Асоціації Івано-Франківська Дмитро Романюк.

Модерував відкриття хабу військовослужбовець бригади «Хартія», музикант, письменник Сергій Жадан.

Для довідки: Бійці «Хартії» обороняли Харківщину та одні з перших вийшли на кордон із РФ під час контрнаступу у вересні 2022-го. У березні 2023-го «Хартія» стала 13-ю бригадою НГУ у складі «Гвардії наступу». Нині хартійці професійно знищують ворога на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Із травня 2025 року в Івано-Франківську розпочинає працювати Хартія-Хаб. Метою Хартія-Хабу є створення середовища для ефективної взаємодії між військовими та цивільним населенням, щоб посилити національну єдність та довіру, розуміння спільних цілей, підвищити престиж військової служби серед цивільних та підвищити бойовий дух серед військових.

Ключовими функціями Хартія-Хабу є просвітництво та освітня діяльність, підтримка ветеранів та родин військовослужбовців у співпраці з іншими ветеранськими середовищами. Першим проєктом, який Хартія-Хаб реалізовує в місті, є співпраця з Бізнес Асоціацією Івано-Франківська. Впродовж кількох місяців представники Хартії та БАІФ спільно працюють над проєктом «Корпоративна культура перемоги». Йдеться про формування системи цінностей, яка передбачає взаємну підтримку, свідоме лідерство, відповідальність і готовність діяти разом навіть у найскладніших обставинах. Окрім того, Хартія-Хаб працює над проєктами національно-патріотичного виховання.

Фото Богдана Савлюка