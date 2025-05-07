В середмісті Франківська відкрили мурал з логотипом бригади “Хартія”. ФОТО

У середу, 7 травня, у Франківську на фасаді будинку на вулиці Незалежності, 34 відкрили мурал бригади “Хартія”.

З нагоди відкриття муралу підписи на ньому залишили полковник Національної гвардії України, командир 2 корпусу НГУ “Хартія” Ігор Оболєнський та письменник і штаб-сержант 13 бригади Національної гвардії України “Хартія” Сергій Жадан, пише Правда.

На стіні декоративною штукатуркою зобразили автентичну харківську вишивку за ескізом військовослужбовця “Хартії” Андрія Белбека.

Малюнок виконаний травертином і марморином.