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В середмісті Франківська відкрили мурал з логотипом бригади “Хартія”. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

В середмісті Франківська відкрили мурал з логотипом бригади “Хартія”. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
07/05/2025 12:39
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У середу, 7 травня, у Франківську на фасаді будинку на вулиці Незалежності, 34 відкрили мурал бригади “Хартія”.

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З нагоди відкриття муралу підписи на ньому залишили полковник Національної гвардії України, командир 2 корпусу НГУ “Хартія” Ігор Оболєнський та письменник і  штаб-сержант 13 бригади Національної гвардії України “Хартія” Сергій Жадан, пише Правда.

На стіні декоративною штукатуркою зобразили автентичну харківську вишивку за ескізом військовослужбовця “Хартії” Андрія Белбека. 

Малюнок виконаний травертином і марморином.

В середмісті Франківська відкрили мурал з логотипом бригади “Хартія”. ФОТО