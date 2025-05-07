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На Франківщині оштрафували водія, який намагався “відкупитися” за нетверезе кермування

Автор: Оксана Марушкевич
07/05/2025 13:01
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У Богородчанах суд виніс вирок чоловікові, який пропонував хабар працівнику поліції за уникнення відповідальності за водіння у стані алкогольного сп’яніння.

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Про це пише “Галка”

12 листопада 2024 року близько 18:20 у селі Іваниківка Богородчанської громади поліціянти помітили автомобіль Volkswagen, що з’їхав у кювет. За кермом перебував чоловік, який під час перевірки документів мав ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти тест, який підтвердив, що водій перебував у стані сп’яніння. На нього склали протоколи за ч.1 ст. 130 та ст. 124 КУпАП.

Наступного дня чоловік прийшов у відділення поліції та запропонував 3000 грн хабаря правоохоронцю, аби уникнути передачі справи до суду. Поліціянт відмовився від хабаря, повідомив керівництво і викликав слідчо-оперативну групу.

Справу кваліфікували за ч.1 ст. 369 КК України. У суді чоловік визнав вину та розкаявся.

Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу — 17 000 гривень.