20-річний прикарпатець під час комендантської години на викраденому автомобілі в’їхав у бетонну огорожу

На Прикарпатті взяли під варту чоловіка, який на викраденому автомобілі в’їхав у бетонну огорожу та вчинив ряд правопорушень проти власності.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

За процесуального керівництва Коломийської окружної прокуратури уродженцю Херсонщини повідомлено про підозру за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 2 ст. 289 КК України). За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

“За даними слідства, 20-річний підозрюваний під час комендантської години сів за кермо чужого авто Fiat Doblo та намагався втекти на ньому. Він скористався тим, що автомобіль був не зачинений, але під час руху не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну огорожу на одній із вулиць Снятина. Також чоловіка підозрюють у вчиненні ще ряду правопорушень –незаконного проникнення до житла, крадіжці, вчиненій повторно, в умовах воєнного стану, а також викраденні офіційного документу (ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України)”, – йдеться у дописі.

Раніше його неодноразово притягували до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Коломийського райвідділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області.