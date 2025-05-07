Іванофранківцям пояснили, чому міські парки не оброблятимуть від кліщів

В Івано-Франківську не проводять акарицидної обробки парків та зон відпочинку через відсутність офіційних підстав та високу токсичність препаратів.

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Про це пише Правда з посиланням на сайт міськвиконкому.

За словами директорки комунального підприємства “Центр розвитку міста та рекреації” Руслани Василюк, в місті ні разу не проводили знищення кліщів і наразі підстав для цього також немає.

«Для проведення таких заходів застосовують акарицидні препарати — токсичні речовини, які потребують повного закриття територій для людей щонайменше на 72 години», — уточнила Василюк.

Вона зазначила, що такими діями досягти бажаного результату в умовах міста надзвичайно складно, а ризики, за словами фахівців, перевищують потенційну користь.