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Іванофранківцям пояснили, чому міські парки не оброблятимуть від кліщів
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Іванофранківцям пояснили, чому міські парки не оброблятимуть від кліщів

Автор: Олег Мамчур
07/05/2025 14:06
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В Івано-Франківську не проводять акарицидної обробки парків та зон відпочинку через відсутність офіційних підстав та високу токсичність препаратів.

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Про це пише Правда з посиланням на сайт міськвиконкому.

За словами директорки комунального підприємства “Центр розвитку міста та рекреації” Руслани Василюк, в місті ні разу не проводили знищення кліщів і наразі підстав для цього також немає.

«Для проведення таких заходів застосовують акарицидні препарати — токсичні речовини, які потребують повного закриття територій для людей щонайменше на 72 години», — уточнила Василюк.

Вона зазначила, що такими діями досягти бажаного результату в умовах міста надзвичайно складно, а ризики, за словами фахівців, перевищують потенційну користь.

«У Європі такого не роблять. У місті кліщі активні щороку в цей період, але раніше обробки не проводили — і наразі немає причин це змінювати. До того ж обробка шкодить не лише кліщам, а й іншим комахам, що створює додаткові екологічні ризики», — додала Руслана Василюк.