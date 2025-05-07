На Харківщині поліг прикарпатець Коник Богдан

Скорботна звістка із фронту. Загинув мешканець Тужилова, солдат Богдан Коник, 1971 року народження.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Пише Правда.іф з посиланням на голову Калуської громади Андрія Найду.
Богдан Коник служив майстром-електрозварником відділення технічного обслуговування бронетанкової техніки взводу технічного обслуговування озброєння та військової техніки батальйону оперативного призначення однієї із військових частин.
Виявивши стійкість і мужність на захисті Батьківщини, Богдан Коник загинув 4 травня на Харківщині, отримавши поранення, не сумісні з життям.
“Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким полеглого Захисника.
Низький уклін та вдячність Воїну за жертовний подвиг в ім’я волі та незалежності України”, – йдеться у дописі.