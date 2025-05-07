ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Харківщині поліг прикарпатець Коник Богдан

Автор: Оксана Марушкевич
07/05/2025 14:20
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Скорботна звістка із фронту. Загинув мешканець Тужилова, солдат Богдан Коник, 1971 року народження.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Пише Правда.іф з посиланням на голову Калуської громади Андрія Найду.

Богдан Коник служив майстром-електрозварником відділення технічного обслуговування бронетанкової техніки взводу технічного обслуговування озброєння та військової техніки батальйону оперативного призначення однієї із військових частин.

Виявивши стійкість і мужність на захисті Батьківщини, Богдан Коник загинув 4 травня на Харківщині, отримавши поранення, не сумісні з життям.

“Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким полеглого Захисника.

Низький уклін та вдячність Воїну за жертовний подвиг в ім’я волі та незалежності України”, – йдеться у дописі.