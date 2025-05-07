На Харківщині поліг прикарпатець Коник Богдан

Скорботна звістка із фронту. Загинув мешканець Тужилова, солдат Богдан Коник, 1971 року народження.

Пише Правда.іф з посиланням на голову Калуської громади Андрія Найду.

Богдан Коник служив майстром-електрозварником відділення технічного обслуговування бронетанкової техніки взводу технічного обслуговування озброєння та військової техніки батальйону оперативного призначення однієї із військових частин.

Виявивши стійкість і мужність на захисті Батьківщини, Богдан Коник загинув 4 травня на Харківщині, отримавши поранення, не сумісні з життям.