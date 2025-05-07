На Івано-Франківщині громада зустріне “на щиті” Героя Кочергу Мирослава

Завтра, 8 травня, через селище Гвіздець зі сторони Коломиї буде рухатися скорботний кортеж з тілом солдата Кочерги Мирослава 1978 року народження, який прямуватиме до села Чернятин.
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Повідомляє Гвіздецька територіальна громада, передає Правда.іф.
Герой загинув 6 травня 2025 року, будучи гранатометником стрілецького взводу стрілецької роти в/ч А7153, мужньо виконавши військовий обов’язок за наше майбутнє і майбутнє нашої держави.
Громаду просять гідно віддати останню шану Герою.
Скорботний кортеж буде в селищі Гвіздець, орієнтовно 10-11 година