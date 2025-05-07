На Прикарпатті судили вчительку, яка купила 230 грамів наркотиків

Надвірнянський районний суд виніс вирок вчительці з Микуличина, яка працювала у Поляницькому ліцеї. Жінку визнали винною в незаконному придбанні та зберіганні особливо великої партії психотропної речовини з метою збуту.

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Як зазначено у вироку від 30 квітня, йдеться про події березня 2023 року. Тоді обвинувачена отримала посилку, всередині якої виявили 330 пакетиків із речовиною PVP загальною вагою понад 234 грами. За законодавством України, така кількість вважається особливо великим розміром.

За версією слідства, жінка планувала реалізовувати психотропи, однак була затримана одразу після отримання посилки. Сама ж обвинувачена свою провину заперечувала, наполягаючи, що очікувала на замовлення косметики та побутових товарів.

Вона також заявила, що стала жертвою провокації з боку правоохоронців і поштових працівників, а під час затримання на неї чинили психологічний тиск.

Втім, суд визнав ці твердження необґрунтованими. Прокуратура надала переконливі докази провини – зокрема, свідчення очевидців та висновки експертиз.

З огляду на серйозність злочину, його умисний і корисливий характер, суд призначив жінці покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна.

Вирок винесено за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Рішення суду набере чинності після завершення строку подання апеляційної скарги.