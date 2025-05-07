В Івано-Франківську вшанували пам’ять полеглих на війні захисників

Панахида за всіма полеглими захисниками, які віддали своє життя за нашу Україну, відбулася в Меморіальному сквері Івано-Франківська.

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Пише Правда.іф з посиланням на Оксану Савчук

“Близько 11 тисяч франківців зараз тримають фронт на різних напрямках. Завдяки їм ми сьогодні маємо можливість відзначати День нашого міста — українського міста, яке стало потужним тилом для фронту, для армії, для нашої Перемоги.

У такі моменти особливо відчувається, якою великою ціною дається нам спокійний день та мирне небо.

Пам’ятаємо кожного, хто віддав життя. Дякуємо кожному, хто боронить країну.

Молімося за воїнів і робімо усе, що можемо, для Перемоги на своєму місці, у своїй громаді”, – йдеться у дописі.