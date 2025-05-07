Гравець “Прикарпаття” — у символічній збірній 6-го туру другого етапу Першої ліги

Sport Arena називає символічну збірну чергового ігрового вікенду Першої ліги сезону 2024/25. Приємно, що після вольової перемоги над “Феніксом-Маріуполем” (2:3) до числа найкращих гравців туру увійшов цетральний захисник івано-франківської команди Сергій Швець, в активі перший з трьох забитих м’ячів у Львові.

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Відзначимо, що це друге подібне визнання для 32-річного гравця “Прикарпаття” у цьому сезоні.

Окрім цього, ще двоє прикарпатців — цетральний захисник Василь Француз і нападник Андрій Хома – були визнані Sport Arena найкращими гравцями за амплуа у Групі “Вибування”.

Центральний захисник – Сергій Швець (Прикарпаття)

«Фестивальний» матч у Львові подарував п’ять голів і велику інтригу. Звісно, в частині роботи в захисті є що пред’явити всім оборонцям, але на атаку той же Швець відпрацював дуже сильно. Він ще до перерви міг відкривати рахунок у своїх постійних підключеннях на стандарти, а коли Фенікс-Маріуполь забив два м’ячі, зробив усе, щоб іванофранківці включили свої уславлені вольові якості.

Саме Сергій після виносу м’яча дав красивий удар здалеку, скоротивши відставання, а потім у моменті з його ще одним підключенням на стандарт було зароблено контраверсійний пенальті з влучанням м’яча в спину супернику.