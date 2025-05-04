“Прикарпаття” здобуло вольову перемогу над “Фенікс-Маріуполем” з рахунком 3:2

У 6 турі групи “Вибування” Першої ліги футбольний клуб “Прикарпаття” з Івано-Франківська продемонстрував неймовірну волю до перемоги, відігравши розрив у два м’ячі та перемігши “Фенікс-Маріуполь” з остаточним рахунком 3:2, забивши переможний гол у компенсований час.

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Пише Правда.іф з посиланням на Версії.

Вирішальний матч шостого туру групи “Вибування” Першої ліги між івано-франківським “Прикарпаттям” та “Фенікс-Маріуполем” завершився захоплюючою драматичною перемогою гостей з рахунком 2:3, який було отримано лише у компенсований час завдяки влучному удару Хоми на 90+4 хвилині. Перший тайм матчу характеризувався рівною боротьбою, де гості мали декілька непоганих моментів для взяття воріт, але голкіпер господарів Жупанський надійно захищав свою браму, що дозволило командам піти на перерву за нульової нічиї.

Розвиток подій різко змінився у другому таймі, коли господарі спочатку вийшли вперед у рахунку завдяки точному удару Непейпієва на 61-й хвилині за асистенцією Буряка, а через три хвилини той же Буряк віддав гольову передачу вже Булгакову, який подвоїв перевагу “Фенікс-Маріуполя” – 2:0.

“Поступаючись у два м’ячі, наприкінці поєдинку у Львові гості зуміли не лише зрівняти рахунок, а в компенсований час Хома забив і третій м’яч у ворота ‘Фенікс-Маріуполя’ – 2:3”, – повідомляє офіційна сторінка клубу.

На 69-й хвилині “Прикарпаття” розпочало свій невероятний камбек, коли Швець потужним дальнім ударом зменшив відставання до мінімуму – 2:1, повернувши інтригу до гри.

“Швець потужним дальнім ударом повернув інтригу”, – відзначили представники клубу. Кульмінацією поєдинку став 88-й хвилині, коли Француз чітко реалізував пенальті, зрівнявши рахунок – 2:2, але фінал матчу приховував ще одне несподіванки.

У п’ятихвилинному компенсованому часі Хома втік у контратаку і з холоднокровністю досвідченого нападника впевнено переграв воротаря, забивши переможний м’яч для “Прикарпаття” – 2:3.